The Bell: лоббистам заплатили 1 млн долларов за снятие санкций с компании Дерипаски

Лоббисты, которые помогали снять санкций США с компании бизнесмена Олега Дерипаски En+, получили за свою работу 1 млн долларов, утверждает источник The Bell.

Собеседник издания описал стратегию компании Mercury, занимавшейся этим вопросом, как «Наказать плохого парня и сохранить рабочие места», где под «плохим парнем» подразумевают Дерипаску.

Собеседник The Bell рассказал, что стратегия включала несколько пунктов. Во-первых, доказать, что санкции негативно повлияют на сохранение рабочих мест. Во-вторых, утверждалось, что ограничительные меры могут подтолкнуть национализации компании Россией или ее поглощению китайскими компаниями.

В-третьих, сохранение санкций поставит, как говоили лоббисты, под удар администрацию президента США Дональда Трампа из-за «ущерба, который они нанесут американским производителям и потребителям».

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Напомним, 28 января министерство финансов США сняло санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго», которые связаны с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

В министерстве объяснили, что санкции с компаний будут сняты из-за снижения доли владения бизнесмена в компаниях и смены в En+ совета директоров.

Олег Дерипаска и связанные с ним компании попали под действие санкций Минфина США 6 апреля прошлого года. В мае 2018 года бизнесмен согласился покинуть пост главы совета директоров «Русала» и снизить свою долю в En+ до 45%, передав акции ВТБ, чтобы американское ведомство сняло с компаний санкции.