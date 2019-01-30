В Средиземном море погибли около 3 тысяч мигрантов в 2018 году

За 2018 год в Средиземном море погибли 2275 мигрантов, следует из отчета Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

По подсчетам экспертов, всего до Европы добрались 139,2 тысячи человек, и эта цифра является самой низкой за последние пять лет. При этом в Испанию приехало большинство мигрантов — 65,4 тысячи человек. До Греции доплыли 50,5 тысяч человек, а до Италии — 23,4 тысячи человек.

В управлении ООН отмечают, что в 2018 году смертность выросла. В качестве причины авторы отчета указали сокращение поисково-спасательной деятельности в Центральном Средиземноморье.

Напомним, в июне 2018 года Associated Press сообщало, что власти Алжира заставили пересечь пустыню Сахару более 13 тысяч мигрантов за 2017 год, чтобы они вернулись обратно в Нигер. Массовые изгнания из Алжира усилились в октябре 2017 года после того, как Европейский союз ужесточил политику в отношении мигрантов из североафриканских стран.

Как рассказали выжившие, у мигрантов отбирали пищу, воду, деньги и телефоны. Группами их заталкивали в автобусы, высаживали в пустыне и заставляли идти в сторону Нигера при температуре до 48 градусов Цельсия под угрозой расстрела.

Среди них были не только мужчины, но и беременные женщины и дети. Многие из мигрантов не выжили, однако точное число погибших в Сахаре не сообщается.