Одному из основателей ДНР отказали в паспорте самопровозглашенной республики

Бывшему спикеру парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрею Пургину решили не выдавать паспорт гражданина ДНР. Об этом Пургин рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Вот и закончилась моя эпопея с паспортом. Мне отказали в праве на жизнь, базовом праве человека. Просто и буднично я лишен всех документов», — прокомментировал решение бывший спикер парламента.

Причины, по которой заявление Пургина отклонено, не называется. Кроме того, отказ в получении паспорта получила его супруга, которая по словам политика «исправно платила налоги».

Напомним, после того, как на юго-востоке Украины случился военный конфликт, Андрей Пургин активно участвовал в создании ДНР. С 14 ноября 2014 года по 4 сентября 2015 года он возглавлял Народного совет ДНР (парламент), а после был отправлен в отставку. Новый спикер парламента Денис Пушилин заявил, что Пургин попытался сорвать одно из заседаний.