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На берегу Франции нашли остатки самолета, на котором летел футболист «Кардиффа»

Общество

 

На берегу моря во Франции обнаружили две подушки, которые, по предварительным данным, были частью пропавшего самолета с аргентинским футболистом клуба «Кардифф» Эмилиано Сала, сообщила Русская служба «Би-би-си».

Специалисты британского Отдела по расследованию воздушных происшествий (AAIB) определили район, где могут находиться обломки воздушного судна. Дно обследуют сонарами, а если найдут остатки самолета, задействуют специальный аппарат, уточнило издание.

По информации Русской службы «Би-би-си», поиски займут не менее трех дней, при этом начнутся они не раньше конца недели из-за плохой погоды.

О пропаже одномоторного самолета, на борту которого, помимо футболиста, находились пилот и еще один пассажир, стало известно 22 января. Он вылетел из французского аэропорта «Нант-Атлантик» в столицу Уэльса Кардифф в 19:15 по местному времени (22:15 мск) 21 января, однако в 20:23 по местному времени (23:23 мск) береговые службы получили сигнал о его исчезновении с радаров. 

Участникам поисковой операции не удалось найти людей и обломков самолета. Поиски длились 24 часа. Правоохранители сообщили, что они изучили всю доступную информацию. По их словам, шансы найти выживших были крайне малы. В результате, поиски самолета прекратили.

Теги:
mp, авиакатастрофа, самолеты, великобритания, франция, футбол, аргентина
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