Новая газетастать со–
участником

В Ингушетии по подозрению в мошенничестве задержали начальника штаба МВД

Общество

 

В Ингушетии задержали начальника регионального штаба МВД Саварбек Шадиев. Его подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«По данному факту руководством МВД по Республике Ингушетия назначено проведение служебной проверки», – сказал собеседник агентства. 

Уточняется, что задержание провели сотрудники подразделений собственной безопасности МВД Ингушетии и республиканского управления ФСБ.

По данным источников «Кавказского узла», Шадиев заподозрен в получении от государства лишней 951 тысячи рублей на жилье. Обыски прошли у него дома и в кабинете. 

Теги:
ингушетия, nt
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera