В Ингушетии по подозрению в мошенничестве задержали начальника штаба МВД

В Ингушетии задержали начальника регионального штаба МВД Саварбек Шадиев. Его подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«По данному факту руководством МВД по Республике Ингушетия назначено проведение служебной проверки», – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что задержание провели сотрудники подразделений собственной безопасности МВД Ингушетии и республиканского управления ФСБ.

По данным источников «Кавказского узла», Шадиев заподозрен в получении от государства лишней 951 тысячи рублей на жилье. Обыски прошли у него дома и в кабинете.