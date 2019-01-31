В Петербурге отпустили из СИЗО под подписку и сразу же задержали по новому делу мужчину, рассказавшего о пытках ФСБ

В Санкт-Петербурге местного жителя Павла Зломнова, рассказавшего о пытках сотрудниками ФСБ, выпустили под подписку о невыезде по делу о незаконном обороте оружия и сразу же задержали по новому делу о призывах к терроризму. Об этом сообщает «Медиазона».

«Ему сегодня изменили стражу на подписку о невыезде по старому делу, из-за которого он год провел в СИЗО-6, и сразу же задержали по новому делу», — рассказал брат Зломнова Михаил.

Павла Зломнова заподозрили по части 1 статьи 205.2 УК (публичные призывы к террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма). Уточняется, что дело расследует ФСБ.

В постановлении о возбуждении дела, которое есть в распоряжении издания, говорится, что Зломнов, находясь в СИЗО-6, 31 октября 2018 года назвал исполнителя взрыва в здании управления ФСБ в Архангельске «настоящим героем народным», а также «публично провозгласил обращения, в том числе являющиеся по речевой форме организации стихотворными, о признании идеологии насилия».

Зломнова задержали 31 января 2018 года по делу о незаконном обороте оружия. При задержании, по словам родственников Зломнова, сотрудники ФСБ «прыгали по нему, отбили почки, голову, руку». Другой фигурант этого дела Роман Гроздов также говорил о пытках.

На адвокатов Зломнова, которые также являются его родственниками, в конце января завели уголовное дело об оскорблении представителя власти.