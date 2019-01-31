Россияне получили доступ к личному кредитному рейтингу

Вступили в силу поправки к федеральному закону «О кредитных историях», которые присвоили россиянам персональные кредитные рейтинги. Теперь вместе с кредитными отчетами заемщику также будут выдавать и его индивидуальный рейтинг в баллах.

Такой отчет можно будет получить один раз в год в бумажной и еще один раз — в электронной форме, например, через запрос в личных кабинетах банков или с помощью портала Госуслуг.

Чем выше балл рейтинга, тем ниже уровень кредитного риска человека. На рейтинг будут влиять уровень долговой нагрузки, количество просроченных платежей, число запросов на проверку кредитной истории и ее объем.

Объединенное кредитное бюро, оценившее данные 77,7 млн россиян, когда-либо бравших кредиты в банках или микрофинансовых организациях, выяснило, что высокий кредитный рейтинг имеют 78% из них (60,6 млн человек). Средний рейтинг у 9% (7,4 млн человек), а низкий у 13% (9,8 млн человек).

При этом доля заемщиков с высоким кредитным рейтингом выше всего в Москве (84%), в Чукотском автономного округе и Рязанской области (по 83%), а также в Пензенской, Орловской, Брянской областях, Санкт-Петербурге, Мордовии и Чувашии (по 82%).

Граждан с низким кредитным рейтингом оказалось больше всего в Тыве (29%), Республике Алтай (22%), Карачаево-Черкесии и Бурятии (по 19%), Хакасии, Забайкальском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области (по 18%).