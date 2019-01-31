У коломенских активистов, выступающих против мусорного полигона, прошли обыски

В подмосковной Коломне прошли обыски у активистов движения «Нет свалке Коломна», их самих после этого доставили в полицию для допроса, говорится в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

Обыски начались в 6 утра. По данным участника движения Ивана Журавлева, они прошли как минимум у восьми активистов, причем полиция изымала телефоны и компьютеры, требуя пин-коды для разблокировки устройств. В группе движения говорится, что на связь не выходят более десяти человек.

Журавлев отметил, что у них забирали газету «Мусорный Кремль», а также документы, необходимые для создания общественной организации. «Полицию интересуют носители информации, документы Инициативной группы и газеты политика Дмитрия Гудкова», — написали активисты в своей группе.

Журавлев, а также политик Дмитрий Гудков в своем телеграм-канале сообщают, что обыски проходят по делу, которое завели на организатора протестов простив свалки в деревне Воловичи Вячеслава Егорова — предположительно по статье о повторном нарушении правил митингов (ст. 212.1 УК, по которой отбывал наказание Ильдар Дадин).

Как рассказала «Новой» жена Егорова Ольга Мирзаева, с утра в их квартире сотрудники полиции и ФСБ также провели обыск. Они изъяли компьютер, документы и загранпаспорта. Она подтвердила, что в отношении Егорова заведено дело по ст. 212.1 УК.

«Славу уже забрали и хотят допросить в ФСБ. Где конкретно пройдет допрос и когда ему вручат повестку — неизвестно», — сказала Мирзаева.

В настоящий момент следственные органы проводят обыск в автомобиле активиста. Мирзаева добавила, что следователи собираются провести обыск и на их даче.

По ее оценкам, обыски проходят как минимум у 15 активистов.

Как пишет Гудков, последним административным нарушением у Егорова был «"митинг" у суда надо мной и Геннадием Гудковым» в середине декабря. Тогда на мужчину составили протокол об организации митинга без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). При этом, по словам самого Егорова, в момент задержания он уже удалялся от здания суда. «Отошел 200 метров, чтобы уехать по своим делам, а, оказывается, в этом время я организовал митинг», — рассказывал он «Медиазоне».

Сам политик рассказывал, что 13 декабря к Коломенскому городскому суду, где решался вопрос об административном наказании для обоих Гудковых, пришли «сотня человек», происходящее было «без плакатов, без лозунгов». Тогда Дмитрия Гудкова оштрафовали на 20 тысяч рублей, а его отца Геннадия Гудкова на 10 тысяч за то, что они призывали на встречу жителей Коломны, протестующих против свалки в селе Мячково.