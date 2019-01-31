Запуск спутника OneWeb перенесли из-за неполадок c российским оборудованием

Запуск первых спутников связи в рамках программы OneWeb на ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане будет отложен, сообщил в твиттере основатель компании Грег Уайлер. Дату нового запуска он не привел.

В официальном заявлении от 30 января на главной странице сайта компании уточняется, что специалисты обнаружили у ракеты «Союз» дефекты с разгонным блоком «Фрегат». При этом OneWeb отметили, что подобные инциденты часто случаются в индустрии запуска.

Об обнаружении во время предстартовой подготовки проблем с «Фрегатом» в ночь на 30 января сообщили агентства РИА Новости и ТАСС. Так, при заправке разгонного блока «Фрегат» произошла разгерметизация, и специалисты нашли микротрещину в магистрали для подачи гелия, который используется для вытеснения топлива при работе двигателей.

Как отмечала «Новая», поскольку сваривать шов на магистрали можно только после слива компонентов, для чего, возможно, придется везти запчасти из Химок или полностью заменять «Фрегат», запуск могут отложить на несколько месяцев.