Перевозчики предупредили о перебоях с поставками товаров в Москву. В мэрии это не подтверждают

Новые правила для грузовых перевозчиков в Москве, которые вступили в силу с 14 января, могут привести к росту цен на доставку товаров и перебоям с их поставками, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на письмо в столичную мэрию от союза транспортно-логистических, производственных и торговых компаний.

Изменения касаются правил оформления пропусков для грузовых автомобилей. Теперь в Москве запрещено оформлять разовые пропуска для грузовиков сроком на пять дней чаще двух раз в месяц, автомобили грузоподъемностью до 12 тонн не могут въезжать в пределы МКАД с 6:00 до 22:00, а машинам до одной тонны в аналогичный период запрещен въезд в пределы Третьего транспортного кольца.

При этом собеседники «Коммерсанта» указывают, что в ночное время разгрузка товаров запрещена. Все эти условия приведут к тому, что грузовики практически не смогут доставлять товары в центр города, а из-за усложнения процедуры оформления пропуска, возрастет простой автомобилей.

Однако департамент транспорта Москвы настаивает, что из-за новых правил проблем не будет. «В настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска», — сказано в твиттере департамента.