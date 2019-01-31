В реанимации умерла дочь члена «Открытой России» Анастасии Шевченко

В больнице умерла дочь члена совета движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко, которую обвиняют по первому в стране уголовному делу о нежелательных организациях (ст. 284.1 УК), сообщило издание «МБХ Медиа».

У 17-ти летней девушки произошла остановка сердца. За день до этого она попала в реанимацию с обструктивным бронхитом. Сначала Анастасия Шевченко не могла посетить дочь, так как находилась под домашним арестом, но позже получила разрешение от следователя поехать в больницу и остаться там до 18:00 1 февраля. Однако врачи не разрешили матери войти в палату.

У самой Шевченко 30 января состоялся допрос, на котором ей предъявили официальное обвинение. Так, согласно тексту постановления, после двух административных штрафов по ст. 20.33 КоАП (первый — за координирование дебатов движения в Таганроге в октябре 2017 года, а второй — за «собрание-лекцию» в апреле прошлого года перед выборами в ростовское заксобрание) у нее якобы ;«возник преступный умысел».

«Преступный умысел» она воплощала тем, по мнению следствия, что на сентябрьском собрании движения в Ульяновске она советовала активистам внедряться в протестные группы, предоставляя им бесплатную юридическую помощь или создав «тематические аккаунты» в соцсетях. А на митинге в ноябре прошлого года она «демонстрировала символику» с акции «Надоел», основной целью которой, как отмечается в постановлении, была «дискредитация органов исполнительной власти».

Сама Шевченко на допросе сказала, что не понимает сущность предъявленного обвинения, назвала его политически мотивированным и отказалась от дачи показаний.

Напомним, о возбуждении уголовного дела против Анастасии Шевченко стало известно 21 января. Максимальное наказание по этой статье — шесть лет колонии. В тот же день прошли обыски у активистов движения в Ростове-на-Дону, а также Татарстане. Саму Шевченко в тот день задержали и оставили на ночь в изоляторе временного содержания. 23 января суд поместил ее под домашний арест.

На следующий день Совет по правам человека попросил у Генпрокуратуры проверить законность возбуждения дела: помимо отсутствия общественной опасности в деянии Шевченко, активистка не имеет отношения к британской организации «Открытая Россия», внесенной в реестр «нежелательных организаций», а является членом федерального совета одноименного незарегистрированного движения, которое действует только на территории России.