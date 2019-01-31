В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали десятки школ и больниц

В Санкт-Петербурге эвакуаировали 31 школу после анонимных сообщений о минировании, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета образования.

Большинство учебных заведений находятся на территории Красносельского района. Анонимные сообщения поступают на электронные адреса учреждений.

Угрозы взрывов, по информации издания, коснулись 28 больниц.

«Фонтанка» также пишет об эвакуации сотрудников из административного центра «Невская ратуша», торговых центров «Гостиный двор», «Галерея», «ИКЕА», «Невский центр», «Радуга» и десятки других комплексов.

Издание без ссылки на источник сообщает, что письма о минировании поступают с электронного адреса, который обслуживается болгарским хостинг-провайдером.

30 января по всей России прошли массовые эвакуации после получения сообщений о минировании — в том числе во Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской и Астраханской областях. Угрозы взрывов поступают в социально-значимые объекты, в основном в школы, больницы и торговые центры.

Массовые эвакуации из-за сообщений о бомбе прошли 28 января в Омской и Новосибирской областях и Хакасии, 25 января — в других регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом нигде информация о минировании не подтвердилась.