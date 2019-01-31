«Би-би-си»: связанные с Пригожиным структуры профинансировали запуск радиостанции в ЦАР

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, профинансировали запуск радиостанции «Ленго Сенго» (в переводе означает «Строим солидарность») в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на два информированных источника.

По их словам, для запуска радиостанции из Петербурга в ЦАР прилетали сотрудники Пригожина. Приблизительная стоимость проекта, по данным одного из источников издания, составила около 10 тысяч долларов.

В данный момент радиостанция передает только музыку, в том числе русскую и советскую, однако перед началом избирательной кампании в ЦАР в эфире появятся регулярные выпуски новостей и ток-шоу, утверждает собеседник «Би-би-си».

По данным издания Coda, строительство самой радиостанции также оплатили россияне. О поддержке запуска проекта Россией говорил журналист Фред Крок, которого пригласили руководить радиостанцией.

Кроме того, по информации источников издания, структуры, связанные с Пригожиным, проводят в ЦАР футбольные турниры, конкурсы красоты, кинопоказы, строят детские площадки и помогают в планировании предвыборной кампании президента страны Фостена-Арканжа Туадеры.

Ранее СМИ сообщали, что ряде африканских стран, в том числе в ЦАР, работают российские наемники из «Частной военного компании (ЧВК) Вагнера», которые занимаются добычей полезных ископаемых и золота, а также охраной высокопоставленных чиновников.

«Би-би-си» выяснило, что помимо золота, структуры, связанные с Пригожиным, интересуются в ЦАР деревообрабатывающим бизнесом, в том числе красным деревом.

Сам Евгений Пригожин через свою пресс-службу заявил изданию, что связанных с ним компаний в ЦАР нет, что не имеет отношения к радио «Ленго Сонго» и что деревообрабатывающий бизнес его не интересует.