В Дагестане прошли обыски на 960 предприятиях газовой отрасли

В Дагестане прошли массовые проверки мероприятий газовой отрасли. Об этом РИА Новости сообщил прокурор республики Денис Попов. Проверки проводились совместно с МВД и региональным управлением ФСБ в Каякентском районе.

«В результате принятых прокуратурой республики организационно-практических мер проведены беспрецедентные по своему масштабу обыски на 960 объектах газопотребления», — заявил Попов.

По его словам, в результате следственных мероприятий были выявлены «преступные схемы массовых хищений газа и денежных средств», которые оплатили потребители за потребленный газ.

Правоохранительные органы возбудили восемь уголовных дел, в том числе против руководителей газоснабжающих организаций и ее территориальных участков. Аналогичное уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) было ранее возбуждено в Карабудахкентского районе Дагестана.