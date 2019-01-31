Суд в Барнауле приговорил к 10 годам колонии экс-следователя МВД за взятку в 10 тысяч долларов

Центральный районный суд в Барнауле приговорил к 10 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 5,7 млн рублей бывшего старшего следователя по особо важным делам управления МВД по Алтайскому краю. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК).

По версии следствия, в 2015-2016 годах экс-следователь сфальсифицировал протокол допроса свидетеля по уголовному делу о тяжком преступлении, которое он расследовал. На суде выяснилось, что свитедель не давал данные показания и протокол не подписывал.

Кроме того, в октябре 2017 года он получил взятку в размере 10 тысяч долларов за вынесение постановления об отказе в возбуждении другого уголовного дела.