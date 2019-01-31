В Грозном полиция пыталась задержать адвоката, который разыскивает пропавшего заявителя

В Грозном пытались задержать нижегородского адвоката Александра Караваева, который представляет интересы задержанного, по информации правозащитников, жителя Чечни Бекхана Юсупова.

Бекхан Юсупов получил убежище во Франции, но в конце прошлого года вернулся в Чечню, где был задержан сотрудниками полиции. Информация о его задержании поступила от удерживаемых в УМВД Чечни по Грозному жителей Чечни, которые были схвачены за подозрение в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Некоторым из них удалось выйти на свободу, и они сообщили информацию о людях, которых вместе с ними удерживали в УМВД Грозного.

Здание префектуры, где находится отдел полиции. Фото: «Новая»

Возможно, мотивом задержания Бекхана Юсупова стало его имущество — автомобиль марки Рено Клио, на котором он приехал из Франции в Грозный, а также деньги, вырученные за дом, который он намеревался продать (с этой целью он и приехал в Чечню).

После того как информация о массовых задержаниях жителей Чечни по подозрению в гомосексуальной ориентации была озвучена публично, задержанных, по некоторым данным, перевели в другие отделы полиции Грозного. Так, Бекхана Юсупова могли перевести и незаконно удерживать в отделе полиции № 8 поселка Черноречье (относится к Грозному).

31 января адвокат Александр Караваев прибыл в Грозный и попытался разыскать данный отдел полиции. Найти его он смог только с помощью местных жителей: никаких опознавательных знаков отдела полиции на здании префектуры, в торце которой и располагается данный отдел, не было.

Когда Александр Караваев попытался выяснить, находится ли в данном здании отдел полиции, к нему вышли пятеро сотрудников чеченской полиции. Они в агрессивной форме отрицали тот факт, что в здании находится отдел полиции, потребовали у Александра Караваева документы, а затем попытались применить физическую силу и затащить его внутрь здания. Поводом для неправомерных действий стал тот факт, что Александр Караваев сделал фото отдела полиции, существование которого отрицали полицейские. В грубой форме они потребовали удалить фото, а когда адвокат ответил отказом, попытались изъять телефон.

Фото: «Новая»

Адвокат Караваев показал свое удостоверение, дал его сфотографировать и пояснил, с какой целью прибыл в данный отдел — с целью установления судьбы Бекхана Юсупова, чьи интересы он представляет.

Очень важно, что никаких уточняющих вопросов о том, кто такой Юсупов и почему он должен находиться тут, в отделе полиции, от полицейских не последовало. Они стали звонить своему начальству и пытались удерживать адвоката до его прибытия.

Когда адвокат Караваев сообщил, что находится на связи с журналистами федеральных СМИ, полицейские снизили градус агрессии и Караваев смог уехать из ОМД № 8 пос. Черноречье.

В данный момент адвокат готовит заявления в республиканский и федеральный СК, прокуратуру и ФСБ, а также обращение к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь установить судьбу жителя Чечни Бекхана Юсупова.