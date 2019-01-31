Суд отменил компенсацию Олегу Навальному от ФСИН

Орловский областной суд разрешил ФСИН не платить 50 тысяч рублей в качестве компенсации бывшему заключенному исправительной колонии №5 Олегу Навальному, сообщил Интерфакс.

Таким образом, суд отменил решение Урицкого суда Орла по иску Навального о возмещении морального вреда. «Само по себе отбывание им наказания в местах лишения свободы, осуществляемые на законных основаниях, не порождают у него право на компенсацию морального вреда», — заявили в суде.

Кроме того, Орловской областной суд не увидел каких-либо доказательств от Навального, «исходя из которых можно сделать вывод о причинении ему морального вреда».

Исправительную колонию №5 в Орловской области обязали выплатить отсидевшему в ней 3,5 года Навальному компенсацию в конце ноября 2018 года. Адвокат Кирилл Полозов объяснял, что иск связан с условиями содержания в колонии: Навальный год и два месяца содержался в более строгих условиях, чем было положено.

В 2017 году в колонии изменили правила внутреннего распорядка, по которым осужденные днем должны находиться в помещении дневного пребывания, а ночью — в помещении для сна. При этом Навальный, по словам адвоката, все время содержался в камере для сна. Полозов также рассказал, что с колонии требовали взыскать 700 тысяч рублей.

Напомним, брата оппозиционера отправили отбывать наказание после обвинительного приговора по делу «Ив Роше». По версии следствия, во время сотрудничества Навальных с компанией «Ив Роше Восток» (российское представительство французской косметической компании), братья обманом навязали ей и «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК) посредника в оказании транспортно-логистических услуг — свою фирму Главподписка. Тем самым они якобы украли у «Ив Роше Восток» 26,7 млн рублей, а у МПК — 4,4 млн рублей.

Во время следствия представители «Ив Роше Восток» отказались от обвинений — после внутренней проверки в компании выяснилось, что сотрудничество с фирмой Навальных никаких убытков не принесло. На суде защита доказывала, что заявления об ущербе глава «Ив Роше Восток» Бруно Лепру и МПК написали под давлением следователей.