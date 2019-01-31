Суд оштрафовал уральского рабочего на 10 тысяч рублей за пикет на Красной площади. Он требовал повысить зарплаты
Никита Гиринкорреспондент
Тверской районный суд Москвы оштрафовал рабочего завода «Форэс» из города Сухой Лог Свердловской области Рустама Корелина на 10 тысяч рублей за пикет на Красной площади.
Судья Анатолий Беляков не нашел оснований считать правонарушение малозначительным и не принял во внимание, что Корелин воспитывает двоих детей, а также помогает ребенку от первого брака.
17 и 18 января Рустам Корелин провел одиночные пикеты у Белого дома и Кремля. Он стоял с плакатом: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо!!!»
Во время пикета на Красной площади Корелина задержала полиция. Рабочий заявил, что не знал о запрете проводить публичные акции у Кремля.
Помимо повышения зарплат Корелин и другие участники профсоюза на заводе «Форэс» требуют ввести на предприятии так называемые вредные списки (позволяют раньше выходить на пенсию) и доплачивать за вредные условия работы.
Руководство «Форэса» назвало пикет Корелина частью спланированной информационной кампании против предприятия. При этом 28 января «Форэс» объявил о повышении зарплат. «Планируется, что с февраля 2019 года уровень средней зарплаты превысит 40 тысяч рублей», — говорится на сайте завода.
Завод «Форэс» выпускает пропант — гранулы, которые закачивают в нефтяные скважины для расклинивания пластов и более эффективной нефтедобычи.