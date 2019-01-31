Роскомнадзор обнаружил нарушения после проверки «Би-би-си»

Роскомнадзор нашел «определенные нарушения» после проверки BBC World News — ООО «Бритиш телевижн», сообщили в надзорном ведомстве Интерфаксу.

«В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений», — сказал пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

О том, что именно нарушил BBC World News, не говорится. О принятых мерах Роскомнадзор пообещал сообщить позже.

О начале проверки материалов интернет-ресурсов «Би-би-си» и телеканала BBC World News Роскомнадзор сообщил в конце декабря, а 9 января Роскомнадзор запросил у «Бритиш телевижн» документы, подтверждающие соблюдение изданием закона об ограничении иностранного участия.

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Ведомство отмечало, что проводит проверку в ответ на решение британского медиарегулятора Ofcom, который за день до этого признал российский телеканал Russia Today виновным в нарушении правил в несоблюдении принципа беспристрастности и объективности. Это может привести к отзыву у RT лицензии на вещание в стране или штрафу.