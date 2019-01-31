ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро компенсации за высылку граждан Грузии в 2006 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 10 млн евро компенсации за массовую высылку граждан Грузии в 2006 году, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Суд постановил, что Россия нарушила ряд статей Конвенции о защите прав человека, среди которых запрет коллективной высылки иностранцев, право на свободу и неприкосновенность, право на судебное рассмотрение содержания под стражей и запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и другие.

Изначальная сумма компенсации, которая требовала грузинская сторона, составляла 70 млн 320 тысяч евро.

«Требования Грузии о предоставлении возможности его дополнения в дальнейшем были отклонены. ЕСПЧ также отказался принять за основу представленную грузинскими властями информацию о якобы 4634 пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Минюст отмечает, что при вынесении решения ЕСПЧ использовал данные, предоставленные российской стороной, и сократил число пострадавших до 1500 человек.

Грузия подала иск против России в 2007 году. По данным грузинской стороны, с сентября 2006 года по январь 2007 года, российские власти издали более 4600 указов о выселении граждан Грузии и задержали и выдворили из России более 2000 человек.

Тбилиси считает, что массовая депортация граждан связана с задержанием в сентябре 2006 года четырех российских офицеров по обвинению в шпионаже. Россия все обвинения отвергала и заявляла, что высылка грузин проходит в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией.