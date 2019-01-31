В Ессентуках обнаружили тайник с уникальными фотографиями императорской семьи

Во время ремонта управления Федерального казначейства Ставропольского края обнаружили тайник с редкими фотографиями императорской семьи, которые пролежали под ветхой балкой 100 лет, сообщается на сайте министерство туризма и оздоровительных курортов региона.

«На большинстве фото был высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одно из них никогда ранее не публиковалось. На двух карточках даже сохранились подлинные автографы царских детей», — отметили в региональном министерстве.

В разговоре со ставропольским изданием «Победа26» краевед Роман Нутрихин сказал, что снимки принадлежали Анатолию Федюшкину, поступившему в 1907 году на службу в подразделение по охране императора и его семьи.

Семья императора Николая II была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге.