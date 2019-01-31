В Москве задержали героиню статьи «Батеньки», рассказавшую об употреблении наркотиков

Полиция задержала 27-летнюю жительницу Москвы, которая находилась в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе МВД столицы.

В ведомстве заявили, что девушку задержали, когда она попыталась резко изменить движение автомобиля и скрыться от полиции.

«При задержании у нее обнаружена и изъята прозрачная банка с веществом серого цвета, предположительно, героином, массой 0,4 грамма. Вещество направлено на экспертизу», — говорится в сообщении.

По информации агентства, подозреваемая находится в ОВД «Текстильщики». На нее составили административный протокол о незаконном обороте наркотиков.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что речь идет об Анне Глазовой (псевдоним Тэо) — героине статьи самиздата «Батенька, да вы трансформер» об употреблении наркотиков. Об этом также сообщали «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Статья под названием «Героин — собственность модели» была опубликована 18 декабря 2018 года. В ней рассказывалось про женщину под псевдонимом Тэо, которая, как утверждалось в материале, употребляла героин в течение десяти лет.

Девушка рассказывала, что не выглядит «опустившейся», поскольку следит за своим здоровьем. Тэо утверждала, что хочет стать примером для других наркопотребителей, при этом отмечая, что не призывает поступать как она.

Материал стал поводом для претензий Роскомнадзора, который попросил МВД устроить проверку и дать экспертное заключения для решения о его блокировке. В надзорном ведомстве отмечали, что на статью поступают жалобы от читателей. В частности, о подаче жалобы сообщала журналистка Леся Рябцева. 20 декабря «Батенька, да вы трансформер» сам удалил статью со своего сайта по требованию Роскомнадзора.