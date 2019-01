Bellingcat: люди из списков СБУ действительно являются наемниками из «ЧВК Вагнера»

Расследовательская группа Bellingcat подтвердила данные Службы безопасности Украины (СБУ) о загранпаспортах наемников «ЧВК Вагнера», которые указывают на их связь с Главным управлением (ранее — ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Материал расследователей опубликован на их сайте.

Bellingcat сначала проанализировал случайную выборку из двух списков, опубликованных СБУ. Расследователи отметили, что анализ информации они выполняли с помощью копии базы данных внутренних заказов авиабилетов за период с 2014 по 2016 год, однако в ней есть не все перелеты на это время.

Расследователи спустя 11 попыток нашли в базе 7 совпадений по фамилии со списками, опубликованными СБУ, из которых 3 совпадали по номеру российского паспорта, 4 — по дате рождения и полному имени. В Bellingcat отметили, что каждый из этих людей совершил не менее одного полета в аэропорт Пашковский под Краснодаром, который предположительно явлется тренировочной базой бойцов ЧВК.

«Как правило, схема путешествия включала поездку из Москвы или Санкт-Петербурга в Пашковский, которой предшествовал рейс в Москву или Санкт-Петербург из другого российского региона, обычно совпадающий с местом проживания человека», — объяснили расследователи.

В Bellingcat не смогли проверить информацию о выдаче людям из списков СБУ загранпаспортов в отделении 770-001, так как россияне при перелетах внутри страны обычно используют внутренние паспорта. Однако, утверждают расследователи, два возможных наемника при перелетах между Петербургом и Пашковским использовали загранпаспорта. В расследовании отмечается, что в Петербурге живет российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с «ЧВК Вагнера».

Эти факты, отметили в Bellingcat, являются косвенным подтверждением того, что списки СБУ содержат имена предполагаемых бойцов «ЧВК Вагнера» и что паспорта некоторых из них выданы тем же паспортным столом, который выдавал документы сотрудникам Главного управления для работы под прикрытием.

Расследователи также указывают, что о связях между ГРУ и «ЧВК Вагнера» свидетельствует перехваченный ранее разговор «ЧВК» Дмитрия Уткина и сотрудника ГРУ, которого Bellingcat идентифицировал как полковника Олега Иванникова. Расследовательская группа заявила, что из их разговора понятно, что руководитель «ЧВК» получает приказы от генерала ГРУ. На основе базы данных заказов авиабилетов Bellingcat утверждает, что в 2014-2016 годах Иванников и Уткин летали в аэропорт Пашковский и из него.

Напомним, 28 января председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак рассказал о том, что ведомство проанализировало загранпаспорта более тысячи наемников. В СБУ утверждают, что «подавляющее большинство» было оформлено в УФМС 770001 по городу Москве, как и загранпаспорта предполагаемых отправителей бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова.

СБУ опубликовала список из 149 человек, которые, по ее данным, в начале 2019 года принимали участие в подавлении антиправительственных протестов в Судане. Первой об этом сообщила британская газета The Times, однако представитель российского МИДа Мария Захарова опровергала это.

The Bell сообщал, что создать российскую частную военную компанию, получившую название «группа Вагнера» (или «ЧВК Вагнера») придумало руководство Генштаба Военных сил в 2010 году. По информации The Bell, в 2012 году создание ЧВК с президентом Владимиром Путиным согласовал новый глава Генштаба Валерий Герасимов, а в 2013 году туда уже начали набирать наемников, рассказал источник The Bell в частных военных структурах. Их организацией, отмечало издание, поручили заняться бизнесмену Евгению Пригожину, известному как «повар Путина».

Сам он в разговоре с The Bell свою причастность к «ЧВК Вагнера», как и в принципе существование российских ЧВК, отрицал.