Роскомнадзор пригрозил блокировкой норвежскому СМИ из-за статьи о суициде

Роскомнадзор потребовал от норвежского издания Barents Observer, публикующего некоторые статьи на русском языке, удалить материал, где упоминаются попытки совершения суицида.

Если издание откажется выполнять требование российского надзорного ведомства, то его статью заблокируют на территории России, уточняется на сайте Barents Observer. В Роскомнадзоре настаивают на том, что в данной публикации есть призывы совершить самоубийство и их описание.

В публикации, о которой идет речь, рассказывается история жителя Швеции, представителя коренного малочисленного народа Севера саами Дане Эрикссона. Он дважды пытался совершить самоубийство из-за того, что его сексуальные предпочтения нарушают некоторые табу саами. Barents Observer взял эту статью у шведского издания Arjeplognytt и разместил у себя на сайте на русском и английском языках.

«Это важная история. Роль СМИ заключается в том, чтобы давать слово людям, чьи чувства подавлялись или не признавались. Это история о смелом человеке. Мы гордимся публикацией интервью, подготовленного Arjeplognytt», — заявил редактор Barents Observer Томас Нильсен. Он утверждает, что об ее удалении «не может быть и речи».

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Нильсен находится в так называемых российских «стоп-листах», созданных после присоединение Норвегии к антироссийским санкциям. Журналисту закрыт въезд в Россию на пять лету, потому что его посчитали угрозой национально безопасности.