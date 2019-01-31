Европарламент признал лидера оппозиции Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщается на сайте органа законодательной власти.

«За» его признание проголосовали 439 депутатов Европарламента, «против» — 104, еще 88 парламентариев воздержались от голосования.

«В резолюции они (депутаты — ред.) заявляют о полной поддержке Национального собрания, единственного законного демократического органа Венесуэлы, полномочия которого необходимо восстановить и уважать», — говорится в сообщении.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее решили ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Помимо США, Гуайдо поддержали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Австралия и Израиль. За правительство Мадуро выступили Россия, Боливия, Иран, Куба, Мексика, Сирия, Турция и Уругвай.