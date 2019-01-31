«Победа» передумала судиться с ФСБ и Минюстом

Лоукостер «Победа» отозвал из арбитражного суда исковое заявление против Мифина и отряда пограничного контроля ФСБ в аэропорту Внуково, следует из сообщения Арбитражного суда Москвы.

«Поскольку на момент поступления заявления об отказе от иска, исковое заявление ООО «Авиакомпания «Победа» не было принято к производству, суд рассматривает данное заявление как заявление о возвращении искового заявления», — говорится в документе.

При этом иск был отозван через день после обращения в суд. В своем заявлении «Победа» просила взыскать с ФСБ и Минфина 10740 рублей. Других подробностей дела не приводилось.

Заявление было подано после того, как «Победа» перестала продавать билеты на международные рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково с вылетом позднее 31 марта, а в Лондон — 17 марта, потому что с 14 по 23 января в Пулково задержали 43 рейса.

Задержки происходили, так как службы безопасности аэропорта вскрывали опломбированные отсеки, которые компания заклеивала для увеличения скорости подготовки к выходу на взлет.