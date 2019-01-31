«Не соответствует действительности»: Центробанк отрицает информацию о хранении золотого запаса Венесуэлы в России

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина отрицает опубликованную в СМИ информацию о том, что золотой запас Венесуэлы хранился в России.

«Это не соответствует действительности», — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на собственные источники сообщила, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

По информации издания, золото было загружено в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января и доставлено в Дубай. Там, говорится в расследовании, золото было продано, при этом расчет был сделан наличными долларами.

После этого, согласно информации с сайта flightradar24.com, на котором можно отслеживать авиаперелеты, воздушное судно оправилось в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки: в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде в Западной Африке.