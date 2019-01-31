Житель Иркутска рассказал о пытках в СИЗО

Задержанный по закрытому год назад делу житель Иркутска Джамол Сабиров заявил, что его пытают в СИЗО №1, сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на адвоката Дмитрия Дмитриева.

По словам защитника, дело Сабирова закрыли в начале прошлого года, но в январе 2019 года его снова задержали. Адвокат заявил, что из его подзащитного начали «выбивать» показания против своего друга.

«По подозрительному совпадению задержали Сабирова сразу после того, как он начал настаивать на возбуждении уголовного дела о нападении на него с применением огнестрельного оружия, произошедшем в марте 2018 года. Тогда из-за выстрелов нападавших пострадала 7-летняя девочка», – рассказал Дмитриев «Сибирь.Реалиям».

Адвокат сообщил, что после задержания его подзащитного повели в камеру №406. «Там группа заключенных во главе с Андреем Бевзюком, который согласно приговору уже 2 года как должен отбывать наказание в колонии строгого режима, и Антоном Яровым жестко запугивают и пытают вновь прибывших задержанных, вынуждая их подписать признания в преступлениях, которые они не совершали, или другие показания», – заявил Дмитриев.

По его словам, Сабирова так «прессуют», чтобы он дал показания против друга по фамилии Исаев «пытавшегося бороться с наркодилерами Свердловского района и перешедшего дорогу крышующим их полицейским». Дмитриев сказал, что его подзащитного связывали скотчем, его пугали изнасилованием и ему не давали спать.

«Я приходил каждый день к Джамолу, а после руководство СИЗО воспользовалось наступившими выходными, выдало запрет на посещения, его опять начали пытать – об этом я узнал во время видеоконференции из зала суда», – заявил Дмитриев, сообщив, что его не пускают к подзащитному уже третий день.

«Сибирь.Реалии» рассказывают о жалобах и других заключенных СИЗО на Бевзюка и Ярового. Издание со ссылкой на руководство учреждения отмечает, официально таких задержанных и заключенных не в одной из камер нет.

Неназванные члены Общественной наблюдательной комиссии рассказали «Сибирь.Реалиям», что «все попытки заявить о пытках администрация изолятора пресекает, а жалующегося вновь отправляют в "пресс-хату"». Правозащитники, как отмечает издание, в настоящее время собирают все заявления о пытках. Они собираются передать их в центральный аппарат Следственного комитета.