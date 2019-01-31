«Боинг-777», о котором рассказывала «Новая», вернулся из Каракаса в Москву без пассажиров и груза на борту

Пассажирский «Боинг-777» авиакомпании Nordwind Airlines, о вылете которого в Венесуэлу «Новая газета» рассказала 28 января, вернулся в Москву. По информации «Новой», на его борту не было ни пассажиров, ни какого-либо груза.

Указанный самолет два дня находился в столице Венесуэлы Каракасе. Согласно расписанию московского аэропорта «Внуково», «Боинг-777» в 23:55 (мск) вылетит из него в муниципальный район Доминиканской республики Пунта-Кана.

Самолет, о котором рассказывала «Новая газета», может перевозить почти 300 пассажиров, в нем 49 мест бизнес-класса и 228 мест класса эконом. В декабре прошлого года Nordwind Airlines уже направляла два рейса в Венесуэлу.

«Новая газета» связалась с пресс-службой авиакомпании, где сообщили, что ситуацию с этим рейсом не комментируют. «Новая» обратилась в Министерство иностранных дел России, в частности, чтобы узнать цель полета «Боинга-777» в Венесуэлу.

Также 29 января из Москвы в Каракас вылетел «Боинг-757», приземлившийся в столице Венесуэлы в полдень 30 января по местному времени. Из Внуково борт прилетел в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае. Оттуда он отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городе Эшпаргуш государства Кабо-Верде в Западной Африке.

По информации источников «Новой» в Дубае, российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка ОАЭ.

Напомним, в Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее решили ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Помимо США, Гуайдо поддержали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Австралия и Израиль. За правительство Мадуро выступили Россия, Боливия, Иран, Куба, Мексика, Сирия, Турция и Уругвай.