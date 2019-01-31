В Сочи командира воинской части осудили за применение электрошокера к рядовому

Командира отделения одной из воинских частей в Сочи, сержанта Малика Абдуллаева приговорили к двум годам колонии-поселения за издевательства над рядовым, сообщил Интерфакс.

Абдуллаева признали виновным по статье о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Суд установил, что сержант 13 раз ударил солдата электрошокером по рукам, ногам и груди за то, что он без разрешения ушел в магазин. Спустя два дня избил того же рядового, потому что он отказался писать конспект за Абдуллаева.

Как уточняет издание KrasnodarMedia, инцидент произошел в июле 2018 года.