Правозащитный центр «Мемориал» признал краснодарского адвоката Михаила Беньяша преследуемым по политическим мотивам, сообщается на сайте организации.

«По нашей оценке, преследование Беньяша направлено на то, чтобы он перестал защищать граждан, задержанных на митингах, отказался от роли “политического” адвоката и критика действующей власти», — говорится в сообщении.

По мнению «Мемориала», адвоката преследовали не из-за предполагаемых нарушений закона, а из-за его «ненасильственной легитимной деятельности — профессиональной работы адвоката, защищающего права человека и основные свободы».

7 сентября 2018 года на Михаила Беньяша завели административное дело по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) за пост в фейсбуке об акциях против повышения пенсионного возраста, которые планировались по всей России 9 сентября.

Еще до начала митинга адвоката остановили двое сотрудников полиции, насильно усадили в машину. Затем, по словам адвоката, они ударили его лицом об асфальт у отдела полиции, после чего избили внутри помещения. Беньяша обвинили в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) и арестовали на 14 суток.

23 сентября адвоката повторно задержали за несколько часов до выхода из спецприемника. Против Беньяша возбудили два уголовных дела — о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК — по версии следствия, Беньяш три раза ударил полицейского в лицо, а также укусил за руку) и о воспрепятствовании правосудию на заседании 6 мая (ч. 1 ст. 294 УК — когда он был адвокатом задержанных на акции «Он нам не царь»).

28 сентября Беньяша арестовали на два месяца. В октябре Краснодарский краевой суд постановил отпустить его из-под ареста под залог в 600 тысяч рублей. 12 декабря стало известно, что Следственный комитет по Краснодарскому краю прекратил дело по статье о воспрепятствовании правосудию и предъявил ему обвинение в применении насилия к полицейскому.