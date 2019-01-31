В Саудовской Аравии антикоррупционная комиссия вернула в казну страны более 100 млрд долларов

Антикоррупционная комиссия Саудовской Аравии вернула в казну страны примерно 400 млрд риялов (107 млрд долларов), сообщает Saudi Press Agency.

Агентство отмечает, что, по данным саудовских властей, по делам о коррупции в стране допросили 381 человека, дела 87 подданных королевства были урегулированы. С 56 гражданами прокуратура не заключила соглашения в связи с тем, что против них уже возбудили уголовные дела.

В начале ноября 2017 года в Саудовской Аравии в рамках расследования дела о коррупции задержали сотни богатых людей, в том числе 11 членов королевской семьи. Большинство из них согласились передать государству часть своих активов на общую сумму примерно 100 млрд долларов. Среди задержанных был племянник короля Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, которого в конце января прошлого года освободили из-под домашнего ареста.