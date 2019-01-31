«Открытые медиа»: «Роснефть» заключила госконтракт с Nordwind Airlines. Самолет этой компании недавно слетал в Венесуэлу и вернулся в Москву пустым

Нефтяная компания «Роснефть» заключила 27 декабря госконтракт с авиаперевозчиком Nordwind Airlines, ​«Боинг-777» которого слетал в Венесуэлу и вернулся в Москву пустым, сообщили «Открытые медиа».

«Госконтракт заключен в форме закупки у единственного поставщика, при этом цена контракта не обозначена. Правда, о грузовых перевозках в нем речи не идет. Предмет контракта — покупка билетов на регулярные рейсы и перевозка пассажиров», — говорится в публикации издания.

В «Открытых медиа» отмечают, что в отличие от других подобных контрактов, «в этом не указаны маршруты перевозок». В «Роснефти» на момент публикации не прокомментировали ситуацию.

Самолет, о полете которого в Венесуэлу рассказывала «Новая газета» 28 января, может перевозить почти 300 пассажиров, в нем 49 мест бизнес-класса и 228 мест класса эконом. 31 января этот самолет вернулся в Москву без груза и пассажиров на борту. В декабре прошлого года Nordwind Airlines уже направляла два рейса в Венесуэлу.

Также 29 января из Москвы в Каракас вылетел «Боинг-757», приземлившийся в столице Венесуэлы в полдень 30 января по местному времени. Из Внуково борт прилетел в Объединенные Арабские Эмираты и совершил посадку в Дубае. Оттуда он отправился в Венесуэлу, совершив две промежуточные посадки — в марокканской Касабланке и в городе Эшпаргуш государства Кабо-Верде в Западной Африке.

По информации источников «Новой» в Дубае, российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка ОАЭ.

Напомним, в Венесуэле в настоящее время разворачивается политический кризис. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власти США признали его «переходным президентом», а позднее решили ввести санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Помимо США, Гуайдо поддержали Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Грузия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Парагвай, Перу, Чили, Эквадор, Австралия и Израиль. За правительство Мадуро выступили Россия, Боливия, Иран, Куба, Мексика, Сирия, Турция и Уругвай.