Delfi: домом мэра Риги Нила Ушакова владеет сотрудник «Роснефти»

Домом мэра Риги Нила Ушакова в Межапарке, где ранее сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели обыски, владеет человек, работающий в российской компании «Роснефть» Игоря Сечина. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на выписку из Земельной книги.

Согласно документам, недвижимость принадлежит гражданину Германии Йоргу Тумату, бывшему члену правления Latvijas Gāze и должностному лицу «Роснефти», и Кристине Тумат.

По оценкам портала, стоимость земельного участка площадью 2132 кв. м составляет около 430 тысяч евро. Дом, расположенный на этой территории, имеет статус памятника местного значения, его кадастровая стоимость — 331,18 тысяч евро.

Нил Ушаков дом в Межапарке снимает, сообщила Delfi пресс-секретарь мэра Лайла Ивана. В его декларации должностного лица от 2017 года указано лишь то, что он владеет квартирой в столице Латвии.

Йорг Тумат был заместителем председателя правления Latvijas Gāze с 2006 по 2013 год, а с 2013 до 2017 год входил в совет предприятия. В данный момент он занимает один ключевой пост в «Роснефти», его работа — заключать договоры на поставки газа. Кроме того, в Латвии Тумату принадлежит компания Possent, занимающаяся консалтингом, чей оборот за 2018 год составил 9 392 евро.

30 января KNAB провело обыски в доме Ушакова в Межапарке и на его рабочем месте в рижской Думе. Как сообщало агентство LETA, сотрудники бюро изъяли компьютер и папку с документами из кабинета мэра.

Следственные мероприятия, по информации СМИ, могут быть связаны со скандалом вокруг поставки общественного транспорта в Ригу. По версии следствия, предприятия из Чехии и Польши дали взятку в размере 800 тысяч евро за поставку около 200 автобусов и троллейбусов в столицу Латвии.

Нил Ушаков вступил в должность мэра Риги в 2009 году, в 2017 году его переизбрали на третий срок. Ушаков возглавляет партию «Согласие», которая в 2018 году заняла первое место на парламентских выборах, получив 19,8% голосов. В Сейме депутаты от этой партии занимают 22 места из 100. Оппозиция дважды требовала отставки Нила Ушакова, однако депутаты отказались освобождать его от должности мэра.