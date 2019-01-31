«Аэрофлот» решил вернуть бесплатный алкоголь в эконом-классе

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 февраля возвращает бесплатное пиво на рейсах от шести часов и вино на рейсах от трех часов в эконом-классе, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

«Пассажирам экономкласса будут предлагать дорожные наборы с расширенным содержанием», — сообщил представитель авиакомпании, добавив, что это «возвращение сервиса, который был раньше».

В пресс-службе рассказали, что пассажиры бизнес-класса на международных авиалиниях смогут получить шампанское более высокой ценовой категории.

Напомним, в сентябре 2018 года «Аэрофлот» отменил подачу вина и мороженого для пассажиров эконом-класса на рейсах длительностью от трех до шести часов. Продавать алкоголь перестали еще в 2010 году, тогда это объясняли тем, что было много «нетрезвых пассажиров с неадекватным поведением».