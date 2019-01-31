Суд в Пензе отклонил жалобу на отказ в возбуждении дела о пытках фигуранта дела «Сети» Шакурского

Пензенский гарнизонный военный суд признал законным отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению о пытках фигуранта дела «Сети» (также известно как «пензенское дело») Ильи Шакурского. Об этом сообщил «Медиазоне» адвокат Эльдар Лузин.

В первый раз защита Шакурского направила заявление о пытках в феврале 2018 года, а в апреле того же года военный следственный отдел Следственного комитета решил не возбуждать уголовное дело.

По словам Лузина, судья Евгений Козлов решил закрыть судебное заседание в гарнизонном военном суде Пензы. «Основания [для закрытия] никакого нет. Судья счел, что нужно закрыть. Все», — сообщил адвокат.

Лузин в разговоре с «Медиазоной» подчеркнул, что судья Евгений Козлов в третий раз рассматривал жалобы обвиняемых по «пензенскому делу» на пытки.

Напомним, по делу «Сети» проходят 11 человек. Они находятся под арестом по обвинению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела неоднократно заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку».