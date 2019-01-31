YouTube по требованию НТВ заблокировал программу «Дождя» о герое, которому платили за участие в сюжетах

Видеохостинг YouTube по требованию НТВ заблокировал выпуск программы Fake News телеканала «Дождь» о герое, которому платили за участие в сюжетах. Об этом «Новой газете» сообщила автор программы Fake News, телеведущая Мария Борзунова.

«Это видео содержит материалы от партнера NTV Broadcasting Company, который заблокировал их показ в целях соблюдения авторских прав», — говорится в сообщении YouTube, скриншот которого опубликовала журналистка.

Мария Борзунова рассказала, что на НТВ давно обсуждают программу Fake News и что она федеральному телеканалу не нравится. «Я не знаю, почему конкретно в этом случае они решили пожаловаться на выпуск, потому что мы и раньше делали про них сюжеты.

Может, накипело или разозлились из-за своего актера, которого они часто снимают в программах. Может, обиделись, что мы наглядно показали фейк одной из самых рейтинговых программ, которую на НТВ пропагандистской не считают», — отметила телеведущая.

Борзунова добавила, что если бы речь шла о нарушении авторских прав, то YouTube-канал уже давно бы заблокировали.

В последнем выпуске Fake News (он доступен на сайте «Дождя») рассказывается о том, как телеканал НТВ привлек в качестве героя для передачи москвича Николая Вершинина, который якобы решил продать свою квартиру ради покупки дома на курильском острове Шикотан.

В разговоре с «Дождем» Вершинин заявил, что пока не намерен переезжать на Курилы, однако готов поделиться своими планами подробнее для репортажа за денежное вознаграждение.

Продюсер «Дождя» также предложила Вершинину рассказать для материала другой факт, например, о покупке недвижимости в Крыму. Он заявил, что «может подыграть» и что «ничего в этом такого криминального абсолютно нет».

Журналисты выяснили, что Вершинин ранее уже участвовал в передачах на телеканалах, в частности в программах «Давай поженимся» и «Давай разведемся». В разговоре с «Новой» Мария Борзунова добавила, что Вершинин — актер, которого НТВ нанимает для различных передач, и что эту информацию «Дождю» подтвердили в актерском агентстве.

После выхода программы Вершинин связывался с сотрудниками «Дождя» и утверждал, что опубликует полную версию разговора, хотя, по словам Борзуновой, его слова по смыслу не резали. «Мы с НТВ воткнем вас в асфальт, пусть пока не головой, но ждите», — писал Вершинин продюсеру «Дождя».

Представители НТВ не связывались с «Дождем» по поводу блокировки программы на YouTube. «Новой» также не удалось получить от руководства НТВ оперативный комментарий.

Fake News — авторская программа телеканала «Дождь». Ее ведущие отсматривают главные информационные программы федеральных каналов, после чего рассказывают о ложных, или фейковых, фактах и цифрах, которые в них приводятся.