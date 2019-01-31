Мэр Нефтеюганска подал жалобы на действия сотрудников ФСБ во время обысков

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев считает, что обыски 24 января прошли с нарушениями, из-за этого он подал жалобы на действия сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) в различные органы. Об этом Интерфаксу рассказала его адвокат Алтынай Найманова

Защитник отметила, что против Дегтярева не возбуждено какое-либо уголовное дело, нет уведомления о том, что его в чем-то подозревают, обвинения ему тоже не предъявлены. Найманова объяснила, что в данном случае есть дело оперативного учета, поэтому Уголовно-процессуальный кодекс в данном случае не действует. В связи с этим обжаловать нарушения, которые, по мнению Дегтярева имели место, в суде нельзя.

«Жалобы направлены в установленные законом органы, в том числе и руководителю УФСБ России по Тюменской области», – отметила защитник, рассказав, что «пока конкретных ответов нет, есть из вышестоящих органов, что перенаправили для рассмотрения непосредственно на места, а на местах, что информацией еще не владеем».

«Мое мнение – был захват власти, поскольку, то, что происходило, невозможно связать с действующим уголовно-процессуальным и иным законодательством, и оперативно-розыскной деятельностью», – заявил сам Дегтярев.

Об обысках в администрации Нефтеюганска сообщали СМИ со ссылкой на источники. Собеседник Интерфакса утверждал, что они связаны с превышением полномочий, РИА Новости – что обыски могут проходить из-за конфликта Дегтярева с полицией.

На следующий день стало известно, что Дегтярева после следственных действий госпитализировали.