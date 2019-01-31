«Левада-центр»: число россиян, считающих неверным путь России, достигло максимума с 2006 года

45% россиян считают, что страна движется по неверному пути, этот показатель достиг максимума с 2006 года, говорится в данных опроса, который провел «Левада-центр».

При этом 42% респондентов сказали, что, по их мнению, «дела идут в правильном направлении», затруднились ответить на этот вопрос 13% опрошенных. Год назад 28% респондентов заявили, что страна движется по неверному пути. Тогда 55% опрошенных заявили, что Россия идет в правильном направлении, а затруднились ответить на этот вопрос 17% респондентов.

Согласно результатам опроса, большая часть россиян (64%) одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, не одобряют – 34%. О поддержке премьер-министра Дмитрия Медведева заявили 33% респондентов, о неодобрении его деятельности – 66%.

Российское правительство поддержали 38% опрошенных «Левада-центром», не поддержали его деятельность – 61%. Об одобрении и неодобрении Госдумы высказались 33% и 64% соответственно. 58% респондентов заявили, что одобряют деятельность главы региона, в котором живут, не одобряют – 39%.

Накануне «Левада-центр» сообщал, что военной угрозы со стороны других стран опасаются 56% россиян, отрицают ее 39% опрошенных.