Басманный суд Москвы арестовал на два месяца отца сенатора Арашукова по делу о хищении газа

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» и отца сенатора Рауфа Арашукова по делу о хищении газа, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, Арашуков-старший подозревается в хищении газа на сумму 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. О его аресте ходатайствовал следователь.

Ранее суд арестовал двоюродного брата сенатора Арашукова Руслана также до 30 марта, директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова, замдиректора этой компании Николая Романова и директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных водах Гузера Хашукаева. Срок следствия по делу продлили до 24 апреля.

Сам сенатор Арашуков был задержан и отправлен под арест накануне. Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 3 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 309 УК (давление на свидетеля) и ч. 2 ст. 105 УК (убийство).

По версии следствия, Арашуков причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесия Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова, давлению на свидетеля убийства Жукова и участию в преступном сообществе.

Рауль Арашуков был задержан в тот же день в Петербурге. СК предъявил ему обвинения по ч. 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).