Трамп допустил вывод войск США из Афганистана

Президент США Дональд Трамп заявил, что войска страны будут выведены из Афганистана после достижения договоренностей по урегулированию ситуации в стране, сообщает РИА Новости.

«Впервые они (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан» – ред.) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые», – сказал Трамп.

Как сообщает агентство, США отметили «значительный прогресс» на переговорах между американскими представителями и талибами.

19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России). Через несколько дней в стране был подписан соответствующий указ. СМИ также сообщали о планах США вывести войска из Афганистана, но позже власти страны эту информацию опровергли.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что войска страны будут выведены из Сирии после разгрома остатков группировки «Исламского государства» и обеспечения безопасности курдов.