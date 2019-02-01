Суд арестовал вице-губернатора Ленинградской области по делу о мошенничестве

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал вице-губернатора по энергетике и ЖКХ Ленинградской области Олега Коваля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Коваль обвиняется в организации хищения денежных средств, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО «Газпром газораспределение». Речь идет о сумме порядка 28 млн рублей.

«В судебном заседании Коваль сказал, что готов сотрудничать со следователями и дать показания, однако материалы дела этого не подтвердили»,—говорится в сообщении.

Коваля задержали 29 января. Сообщалось, что обыски провели в здании правительства Ленинградской области.

Коваль работал в Законодательном собрании Ленобласти с 2011 по 2015 год, а также с 2009 по 2014 годы был замгендиректора «Газпром газораспределение». Коваль является членом «Единой России».