Полковника московского антикоррупционного управления арестовали за взятку

Пресненский районный суд Москвы арестовали полковника столичного антикоррупционного управления МВД Евгения Кашматова по обвинению в получении взятки в 15 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Кашматов, который с декабря прошлого года находился под домашнем арестом, был заключен под стражу до 7 февраля.

По версии следствия, Кашматов, руководивший отделом по борьбе с налоговыми преступлениями по линии топливно-энергетического комплекса, а также начальник отделения управления «Ц» ГУСБ МВД Дмитрий Атаев и их друг, бывший полицейский Тимур Дзусов получили 15 миллионов рублей от владельца ОАО «Компания ЭМК-Инжиниринг» за прекращение ее проверки. Кашматов свою вину не признает.

Дзусов и Атаев также содержатся под стражей. Фигуранты дела обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Вымогательство взятки в особо крупном размере в составе организованной группы»). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет колонии со штрафом в семидесятикратном размере от суммы взятки.