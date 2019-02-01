СК возбудил уголовное дело после смерти россиянина в украинской колонии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 45-летнего россиянина Валерия Иванова в исправительной колонии города Дрогобыч Львовоской области Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело расследуется в отношении «неустановленных лиц на территории Украины» по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, в ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть россиянина наступила в результате совокупности нанесенных телесных повреждений.

Ранее российский МИД утверждал, что при вскрытии у Иванова обнаружили перелом четырех ребер и закрытую черепно-мозговую травму

По мнению российского МИДа, из этого следует, что Иванова, вероятно, убили. При этом ранее руководство украинской колонии утверждало, что тот погиб в результате несчастного случая: упал с лестницы-стремянки, пытаясь заменить перегоревшую лампочку, и ударился затылком о мусорный бак.

О смерти Иванова 18 декабря рассказывала представительница самопровозглашенной ЛНР Ольга Кобцева. Она заявила, что Иванов «был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев» через несколько дней.

Иванова задержали в Станице-Луганской в ​​августе 2015 года. На допросе он рассказал, что приехал из Архангельска «помогать “ЛНР” бороться с фашистским режимом», а также что до этого воевал в двух чеченских кампаниях — «пошел добровольцем через военкомат».