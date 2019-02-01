Reuters рассказал о планах Венесуэлы продать 29 тонн золота ОАЭ

Венесуэла планирует продать 29 тонн золота Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), а в начале февраля будут отправлены 15 тонн, сообщил агентству Reuters источник, знакомый с планом властей.

По его словам, драгоценные металлы продадут в обмен на евро наличными, эти деньги нужны для импорта некоторых основных товаров. Собеседник Reuters отмечает, что Каракас уже продал 3 тонны драгоценного металла 26 января.

В прошлом году Венесуэла продала золото на 900 млн долларов, основным покупателем стала Турция. По последним данным, которые приводит Reuters, на конец ноября золотые запасы Венесуэлы составляли 132 тонны.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на собственные источники сообщала, что к январю 2019 года в хранилищах Центрального банка (ЦБ) России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина утверждала, что в России не хранится золотой запас Венесуэлы.

Однако, по информации газеты, золото было загружено в российский грузовой Boeing 757 в московском аэропорту Внуково 18 и 28 января и доставлено в Дубай, где было продано, а расчет был сделан наличными в долларах.