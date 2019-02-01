Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещенных сайтов

Компания Google оплатила штраф в размере 500 тысяч рублей за отказ подключиться к российской информационной системе, содержащей перечень запрещенных сайтов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Деньги поступили на счет», — сказал Ампелонский.

Роскомнадзор завел дело об административном правонарушении в отношении Google в конце ноября 2018 года. Протокол на компанию составили по части 1 статьи 13.40 КоАП (неисполнение обязанностей оператором поисковой системы).

«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов», – говорилось в заявлении ведомства.

При этом Reuters со ссылкой на три источника сообщал, что администрация президента совместно с Роскомнадзором разработали законопроект, в котором прописано увеличение штрафа до 1% от ежегодной выручки за нарушение российского законодательства для компаний, занимающихся технологиями.

В случае с Google, от которого Роскомнадзор требует запретить выдавать ссылки на заблокированные ресурсы, если предлагаемые поправки примут, штраф увеличивается до 450, 2 млн рублей.