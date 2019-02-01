Генпрокуратура решила начать новое расследование гибели группы Дятлова

Генеральная прокуратура начнет новое расследование гибели туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году, заявил в эфире канала надзорного ведомства его представитель Александр Куренной.

Для этого сотрудники свердловской прокуратуры во второй декаде марта вылетят на место происшествия, чтобы проверить три версии, связанные с природными катастрофами.

«Криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган», — сказал Куренной (цитата по РИА Новости).

Напомним, девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли в начале февраля 1959 года на севере Свердловской области, в честь этого предполагаемое место гибели на границе с республикой Коми назвали «перевалом Дятлова».

Обстоятельства произошедшего до сих пор не ясны. Среди версий гибели альпинистов фигурируют как военные испытания, так и паранормальные явления.