Третьяковская галерея уволила смотрительницу зала, из которого украли картину Куинджи

Государственная Третьяковская галерея уволила по собственному желанию смотрительницу выставки Архипа Куинджи, находившуюся в зале в момент похищения картины «Ай-Петри. Крым», сообщили Интерфаксу в галерее.

Представитель Третьяковки также заявил, что женщина «была в оцепенении, что недопустимо», она «не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации», поэтому ее решили не оставлять в должности, «чтобы этого не было впредь».

Из Инженерного корпуса Третьяковской галереи «Ай-Петри. Крым» с выставки Архипа Куинджи украли вечером 27 января. Камеры наблюдения зафиксировали как мужчина в темной одежде рассматривал картину, а потом снял ее со стены и не спешно скрылся, в зале при этом находились другие посетители.

Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали подозреваемого в похищении картины Дениса Чуприкова в поселке Заречье Московской области. Он спрятал картину в подвале на территории строящегося дома в Одинцовском районе.

Мужчину обвиняют в «хищении предметов, имеющих особую ценность» (п. «а» ч. 2 ст. 164 УК), статья предполагает до 15 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы арестовал Чуприкова на два месяца. При этом в декабре 2018 года Чуприков проходил по другому делу — за хранение наркотиков — и в момент кражи находился под подпиской о невыезде.