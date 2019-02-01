Бывший заместитель Собянина попал в «список Титова»

Бизнесмена Павла Митрофанова, заочно осужденного в России за дачу взятки, включили в список бизнес-омбудсмена Бориса Титова, рассказал РБК представитель Титова Дмитрий Григориади.

Митрофанов в 2001-2005 годах работал заместителем губернатора Тюменской области (тогда ее возглавлял действующий мэр Москвы Сергей Собянин). После ухода из политики Митрофанов стал бизнесменом, а в 2012 году против него завели уголовное дело.

Следователи утверждали, что предприниматель через посредника передал полицейскому взятку в 100 тысяч рублей, чтобы тот помог организовать встречу с другим арестованном бизнесменом Гендриком Мундутем. Сторона обвинения настаивала, что Митрофанов потом еще два раза пытался дать взятку (2 млн рублей и 15 млн рублей) за прекращение уголовного дела.

В итоге суд заочно приговорил Митрофанова к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 450 млн рублей, самого бизнесмена сначала объявили в федеральный, а потом и в международный розыск. На данный момент у предпринимателя есть статус беженца в Литве.

«Я семь лет боролся с правовым беспределом, надеялся на суды, но увы. Сейчас появился шанс пересмотреть приговор», — рассказал Митрофанов РБК. Он сообщил, что его защитники готовят заявление на пересмотр дела из-за вновь открывшихся обстоятельств.

Сам предприниматель настаивает, что дело против него возбудили, чтобы отнять бизнес. «Все обвинение строится на показаниях свидетелей, один из которых позже заявил о «выбивании» из него этих показаний, а второй на тот момент уже отбывал срок в колонии за другие преступления», — заявил Григориади.

Он также добавил, что заявление Митрофанова должно пройти правовую экспертизу в Москве, а потом, если эксперты придут к выводу об обоснованности доводов бизнесмена, Титов направит обращения генпрокурору и главе Следственного комитета.

Напомним, в феврале 2018 года, незадолго до президентских выборов, кандидат в президенты и бизес-омбудсмен Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России из-за уголовного преследования. После этого он объявил о существовании списка предпринимателей, желающих вернуться на родину, который он передал президенту России Владимиру Путину.