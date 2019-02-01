Анне Павликовой и Марии Дубовик из дела «Нового величия» предъявили окончательное обвинение

Следственный комитет России преъявил окончательные обвинения в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 282.1 УК) фигурантка дела «Нового величия» Анне Павликовой и Марии Дубовик. Об этом «Новой» сообщили их адвокаты Ольга Карлова и Максим Пашков.

Следственный комитет уже закончил расследование, вскоре в феврале обвинение в окончательной редакции предъявят и другим фигурантам дела. И Павликова, и Дубовик по-прежнему не признают вину, а их адвокаты, начавшие ознакомление с материалами дела, также считают, что доказательств их виновности нет.

Адвокат Павликовой Ольга Карлова также рассказала, что попросила у следствия провести новую психолого-психиатрическую экспертизу ее подзащитной: выписка из неврологического стационара, где та проходила плановую госпитализацию, показала особенности ее личности, которые не были найдены ранее во время летней экспертизы.

«Это повышенная внушаемость, ведомость, незрелость мышления, инфантильность.

У нас даже уголовный кодекс требует установления этих особенностей, потому что они впоследствии учитываются при рассмотрении дела судом», – объяснила она.

По делу «Нового величия» проходят 10 фигурантов, которые обвиняются в организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). До августа прошлого года Павликова и Дубовик находились в изоляторе. После широкого общественного резонанса по ходатайству следствия девушкам изменили меру пресечения на домашний арест.

Еще четверо обвиняемых, Рустам Рустамов, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Павел Ребровский, также находятся под домашним арестом. Все остальные – Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков – до марта в СИЗО.

Согласно материалам дела, человек под ником «Руслан Д.» предложил активистам создать политическое движение, написал устав, разработал политическую программу и арендовал помещение для проведения собраний. В деле он проходит как ключевой свидетель. Хотя защита настаивает, что «Руслан Д.» был осведомителем или возможно агентом-провокатором спецслужб.